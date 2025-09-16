У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи

11 вересня на сайті Верховної ради зареєстрували законопроєкт про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. І от тепер з проєкту бюджету на 2026 рік стає зрозуміло, що уряд планує отримати 14 млрд грн податкових надходжень від застосування цього закону. Йдеться про оподаткування доходів, які українці отримують, продаючи товари та послуги через цифрові платформи – ОLХ, Шафа, Розетка, Bigl, а також іноземці маркетплейси, як-от eBay чи Amazon

Кому і яких податок доведеться сплачувати

Відповідно до тексту законопроєкту, повнолітні продавці мають сплачувати 5% доходів, отриманих через цифрові платформи. При цьому продавцям треба буде відкрити окремий рахунок у банку, якщо вони здійснюють більш я три операції на рік.

Обсяг доходу обсяг доходу, отриманий фізичною особою – підзвітним продавцем протягом календарного року від здійснення звітної діяльності, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, (близько 6,7 млн грн).

Водночас податок не стягуватимуть з продавців, чия сума доходів за рік е перевищує 12 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного (податкового) року (36 336 грн).

Адміністрування податків і звітність планують перекласти на операторів платформ. При цьому варто зазначити, що цей законопроєкт поки що не пройшов навіть першого читанння.

Кількість онлайн-продавців може зменшитись

У народі майбутній податок назвали "податком на OLХ". У компанії OLХ в коментарі Еспресо заявили, що підтримують ідею гармонізації українського законодавства з європейськими практиками, зокрема в частині прозорості, та справедливого оподаткування, водночас зауважують, що для виконання вимог потрібні будуть складні технічні рішення та залучення великої кількості ІТ-фахівців.

"Більшість користувачів OLX – це фізичні особи, які продають вживані речі з особистого вжитку. Такі продажі не мають ознак систематичної підприємницької діяльності та не пов’язані з отриманням прибутку як основного джерела доходу. Користувачі просто вирішують побутові потреби – наприклад, продають речі, якими більше не користуються, але які можуть бути корисними для інших, – пояснюють в OLХ. – Ми також реалізували рішення для підприємців, які використовують OLX як канал для ведення бізнесу. Такі користувачі можуть пройти верифікацію, використовувати спеціальні бізнес-акаунти та здійснювати діяльність із дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема щодо оподаткування".

При цьому у компанії зазначають, – важливо, аби законодавець зміг встановити прозорий і чітко визначений процес, щоб громадяни та бізнес могли повністю зрозуміти зміни та орієнтуватися в них.

"Очевидно, що такі глобальні зміни у діяльності платформ та адмініструванні податків будуть потребувати досить складних програмних та технічних рішень, які наразі дуже складно спланувати, враховуючи відсутність ухваленого закону та роз’яснень зокрема процесу взаємодії із податковими органами. – кажуть в OLХ. – Створення програмного коду, інтеграція та автоматизація адміністрування податків буде потребувати великих додаткових інвестицій в сервіс, залучення великої кількості ІТ фахівців. На даному етапі, з огляду на відсутність детальної інформації та масштаб необхідних технічних розробок, повністю підготуватися до виконання нових вимог до 01 січня 2026 року буде дуже складним завданням для онлайн-платформ".

Наразі OLX не здійснює автоматичне вирахування податків з продажів. Компанія також не змінювала підходи до звітності користувачів платформи, їх повної ідентифікації та верифікації як передбачено проєктом. Також, OLX наразі не веде статистику категорій та кількості користувачів сервісу, яких потенційно можуть стосуватися прийняті Верховною Радою України, але такі ініціативи можуть потенційно стосуватися сотень тисяч українців, які користуються послугами OLX.

"Ми вітаємо ініціативи спрямовані на прозорість оподаткування, проте потенційне запровадження нових непритаманних зобов’язань для платформ – зокрема, фіскальних функцій – може мати низку негативних наслідків. Існує ризик, що ускладнення процедур звітності та фіскалізації призведе до відтоку продавців до альтернативних каналів де податковий контроль фактично відсутній та, як наслідок, зростання тіньової економіки", – кажуть в OLХ.