У румунському порту Констанца відкриють нову якірну стоянку для експорту українського зерна

Про це повідомив генеральний директор Українського Дунайського пароплавства (УДП) Дмитро Москаленко.

Рішення про відкриття додаткової якірної стоянки озвучили румунські представникии під час онлайн-зустрічі у форматі Quint за участю представників Європейської комісії, уряду США, Уряду Республіки Молдова, Румунії та України.

Зазначається, що минулого року УДП було одним з ініціаторів створення якірної стоянки у Констанці. За словами Москаленка, потужності терміналів порту не вистачало для перевалки зернового потоку з України. На той час у порту перебувало до 600 барж з зерном, очікування на вивантаження могло тривати 30-40 днів.

"Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци. Поява якірної стоянки це можливість посилити конкурентні переваги дунайського напряму експорту", - написав гендиректор УДП.

Водночас Москаленко наголосив, що експорт українських зернових через Дунай збережеться лише у випадку здешевлення усіх складових логістичного ланцюга. Він додав, що порівняно з минулим роком ставки фрахту на річкові перевезення з України в Румунію знизились втричі.

"Працюємо над зменшенням тарифу на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Слово за румунськими партнерами. Проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу. Наша спільна задача, щоб зерновий експорт через Дунай витримував конкуренцію з Одеськими портами", - йдеться у повідомленні.