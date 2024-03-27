До 2,2 тис. тонн вантажу: Українське Дунайське пароплавство побудувало третю SLG-баржу

Про це йдеться на facebook-сторінці Міністерства розвитку громад , територій та інфраструктури України.

Зазначається, що як і дві попередні, вона транспортуватиме річкою вантажі до 2,2 тис. тонн.

"Судна цієї серії створюються за рахунок власних потужностей, без залучення сторонніх коштів. Технологічно це відбувається завдяки конверсії двох ліхтерів (маленьких самохідних суден) через вставку, що вирізається із третього ліхтера", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Українське Дунайське пароплавство розширює вантажність за рахунок старого флоту, використання якого стало економічно недоцільним.

Фото: Міністерство розвитку громад , територій та інфраструктури України

22 лютого повідомлялось, що Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Також це вигідно тим, що собівартість виробництва барж SLG на порядок нижча, ніж будівництво нового судна. Плюс це створення 100 додаткових робочих місць для українських корабелів, а також можливості для розвитку потужностей самого підприємства, зазначають у міністерстві.