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Дунайське пароплавство запропонувало альтернативу автомобільним перевезенням через кордон із Польщею

22 лютого, 2024 четвер
09:51
Економіка зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Пропозиція з’явилася у зв’язку з блокування кордону із Польщею.

Для цього у пароплавстві розробили три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац: найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Україна - Регенсбург: маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Україна - Констанца: доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

"Пароплавство планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісячно забезпечать доставку 2,1 тис. TEU до Регенсбургу (Німеччина), або 5,9 тис TEU до Констанци (Румунія)", - зазначили у Дунайському пароплавстві. 

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України


Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.

Теги:
Світ
Україна
Польща
ЄС
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Світ про Україну
Блокування кордону
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