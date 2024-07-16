У семи областях 16 липня застосували аварійні вимкнення світла: причина

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

"О 10:00 Укренерго віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.

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Дефіцит енергії в системі збільшився через те, що вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Окрім того, на решті території України 16 липня діють чотири черги графіків вимкнень світла протягом усієї доби.

Довідково. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що графіки погодинних вимкнень світла діють для половини споживачів у кожному регіоні. Якщо застосовано більш ніж три черги графіків – обмеження поширюються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні оприлюднюють на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.