У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер

Про кілька ударів по "нафтопірсу" у російському місті Туапсе, що поблизу Сочі (Кубань), повідомив о 02:34 оперативний штаб Краснодарського краю.

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників впали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу", - зазначили чиновники з оперштабу.

У залізничному вокзалі Туапсе, згідно із цим же повідомленням, пошкоджено скління вікон.

Відео з місця події. Обережно! Російська лайка. 18+

Ранком 2 листопада оперштаб поінформував, що внаслідок нічної атаки БПЛА на порт Туапсе вночі 2 листопада "пошкоджено два іноземні цивільні судна".

"Постраждалих серед членів екіпажу немає. Наразі всі осередки пожежі загашено", - запевняє російська влада Кубані.

Наслідки ударів

На основі фото та відео від жителів Туапсе, які з'явилися у відкритому доступі, російський незалежний інформаційний ТГ-канал Astra дійшов висновку про існування щонайменше трьох місць займання на території Туапсинського нафтового терміналу, тоді як загалом їх могло бути чотири.

"На кадрах очевидців відображено щонайменше три вогнища займання, випливає з аналізу ASTRA. Два з них - на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", ще один - на нафтоналивному причалі в районі Південного молу. Ймовірно, ще одне вогнище зафіксовано на суховантажно-навалочному пірсі у північно-західній частині бухти, але достовірних підтверджень немає", - стверджує OSINT-аналітик ASTRA.

Заява Генштабу ЗСУ

Вдень 2 листопала Генеральний штаб Збройних Сил України узяв на себе відповідальність за нічну атаку на "нафтопірс" у Туапсе.

"У ніч на 01 листопада 2025 року, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ. За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії", - йдеться у пресрелізі Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - запевнило українське командування.

Значення нафтоналивного терміналу в Туапсе для Росії

На сайті "Роснєфті" є довідка, що присвячена терміналу з перевалки нафтопродуктів ТОВ "РН-Туапсинський морський термінал". У ній зазначено:

"Перевантажувальна потужність термінала, розташованого поблизу Туапсинського нафтопереробного заводу, становить близько 17 мільйонів тонн на рік. З 2013 року введено в експлуатацію глибоководний причал потужністю до 7 мільйонів тонн на рік, здатний приймати судна дедвейтом до 80 000 тонн. Термінал в основному використовується для експорту нафтопродуктів, вироблених на Туапсинському, Ачинському та Самарському нафтопереробних заводах компанії ("Роснєфть" - ред.) та для перевалки ресурсів третіх сторін. Окрім того, термінал використовується для перевалки нафтопродуктів на внутрішній ринок та для надання послуг бункерування суден".