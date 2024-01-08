У Запоріжжі продовжили час для продажу алкоголю
На території міста Запоріжжя подовжено час продажу алкогольних напоїв - тепер їх можна буде купувати до 22:00
Таке рішення ухвалила влада області.
"На території Запорізької міської територіальної громади продовжено час продажу алкогольних напоїв. Відтепер продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв дозволено з 8.00 до 22.00", – йдеться у повідомленні.
Також наказом заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцям та особам, що мають зовнішні ознаки приналежності до військових формувань.
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