У зв'язку зі зледенінням у Запоріжжі зупинилися тролейбуси й трамваї
Увечері 7 січня у Запоріжжі призупинили рух тролейбусів і трамваїв через зледеніння контактного проводу
Про це повідомляє EasyWay у Запоріжжі.
"Будьте уважні, у зв'язку зі зледенінням контактного проводу зупинено рух тролейбусів. Також, у зв'язку зі зледенінням контактного проводу зупинено рух трамваїв", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху громадського транспорту повідомлять додатково.
- З 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до -19…-25 °C, а також сильні снігопади по всій території України. Через ожеледицю та налипання мокрого снігу ускладниться ситуація на дорогах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе