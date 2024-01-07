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Через сильні морози та снігопади 7-9 січня можуть перекриватися головні автошляхи України

7 січня, 2024 неділя
15:19
Суспільство снігопад, дороги, замети

Із 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до -19…-25°С, а також сильні снігопади по всій території України. Через ожеледицю та налипання мокрого снігу ускладниться ситуація на дорогах

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що через ускладнення погодних умов рух на дорогах державного значення може бути обмежено або перекрито. Перш за все це стосується автошляхів:

  • М-05 Київ-Одеса;
  • М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;
  • М-13 Кропивницький-Платонове;
  • М-22 Полтава-Олександрія;
  • Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;
  • Н-11 Дніпро-Миколаїв;
  • Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;
  • Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

Водіїв закликають утриматися від поїздок та не виїжджати з дому, особливо на далекі відстані. У разі, якщо поїздка вкрай необхідна, керумувальникам радять взяти із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.

Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг. 

В Україні працює Штаб з ліквідації наслідків негоди, там уже зараз можна дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 067 400 60 80

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах звертайтеся за номерами: 101, 102 та 103.

  • 4 січня синоптикиня Наталка Діденко попередила, що із 7 січня в Україну почне заходити арктичний холод.
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