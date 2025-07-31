Ухвалений у першому читанні законопроєкт щодо змін до бюджету знімуть із розгляду. Зареєстровано новий
Законопроєкт щодо змін до держбюджету знімуть із розгляду. При цьому залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовим у серпні
Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.
За її словами, рішенню зняти з розгляду законопроєкт, який Рада підтримала в першому читанні 16 липня, передували політичні дискусії. Чим саме депутатів не влаштовує законопроєкт, Підласа не уточнила, однак зазначила, що без ухвалення змін до держбюджету "залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні".
Тому в парламенті зареєстрували новий законопроєкт №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.
Пропонується збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких:
- 115 млрд грн – на зарплати військовим;
- 216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, техніки, дронів;
- 81,3 млрд грн – на інші потреби війська.
Крім того, з 1 серпня 2025 року зміниться розподіл ПДФО:
- 60% – Міноборони (на зброю, техніку, дрони);
- 30% – Держспецзв’язку (на дрони);
- 10% – безпосередньо для потреб бригад.
Це принесе Міноборони додаткові 22,4 млрд грн, які вже враховані в загальному збільшенні.
Фінансування покриватиметься за рахунок:
- 184,9 млрд грн – залучення коштів через ОВДП (облігації);
- 147,5 млрд грн – перевиконання бюджету (податки, акцизи, надпланові надходження від НБУ та держкомпаній);
- 65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП;
- 11,2 млрд грн – зменшення витрат на обслуговування боргу завдяки валютному курсу та реструктуризаціям.
Підласа закликала колег підтримати документ у цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.
- У травні нардеп Ярослав Железняк казав, що Україні бракує близько 400 млрд грн на армію.
- А 25 червня тодішній очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін пропонує зміни до держбюджету, які передбачають збільшення фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.94
- EUR Купівля 47.53Продаж 48.3
- Актуальне
- Важливе