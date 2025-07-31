Ухвалений у першому читанні законопроєкт щодо змін до бюджету знімуть із розгляду. Зареєстровано новий

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

За її словами, рішенню зняти з розгляду законопроєкт, який Рада підтримала в першому читанні 16 липня, передували політичні дискусії. Чим саме депутатів не влаштовує законопроєкт, Підласа не уточнила, однак зазначила, що без ухвалення змін до держбюджету "залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні".

Тому в парламенті зареєстрували новий законопроєкт №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.

Пропонується збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких:

115 млрд грн – на зарплати військовим;

216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, техніки, дронів;

81,3 млрд грн – на інші потреби війська.

Крім того, з 1 серпня 2025 року зміниться розподіл ПДФО:

60% – Міноборони (на зброю, техніку, дрони);

30% – Держспецзв’язку (на дрони);

10% – безпосередньо для потреб бригад.

Це принесе Міноборони додаткові 22,4 млрд грн, які вже враховані в загальному збільшенні.

Фінансування покриватиметься за рахунок:

184,9 млрд грн – залучення коштів через ОВДП (облігації);

147,5 млрд грн – перевиконання бюджету (податки, акцизи, надпланові надходження від НБУ та держкомпаній);

65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП;

11,2 млрд грн – зменшення витрат на обслуговування боргу завдяки валютному курсу та реструктуризаціям.

Підласа закликала колег підтримати документ у цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.