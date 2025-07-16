ВР підтримала за основу зміни до бюджету: на 412 млрд грн збільшено видатки на Сили оборони

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань", – зазначило відомство.

Кошти розміром 412,4 млрд грн розраховані на:

Міноборони – 311 млрд грн;

МВС – 84 млрд грн;

ГУР – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 505 млн грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

10,8 млрд грн - кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.

Водночас додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд до урядового) заклали для резервного фонду на непередбачені та негайні видатки. Також для Мінцифри, МОН, МОЗ виділили 15,5 млрд грн.

Таким чином, загальний обсяг фінансів щодо змін до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн.

Мінфін акцентує: додаткові доходи фінансуватимуть коштом збільшення доходів держбюджету, зокрема через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн – відомство наводить приклади щодо ПДФО, податку на прибуток підприємств, кошти НБУ, адміністративні штрафи зокрема.

"P.S. Жодного скорочення витрат на міністерства, навіть які обʼєднуються чи ліквідуються - там немає", – зауважив народний депутат Ярослав Железняк.