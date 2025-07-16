ВР підтримала за основу зміни до бюджету: на 412 млрд грн збільшено видатки на Сили оборони
Верховна Рада 16 липня підтримала в першому читанні збільшення видатків на оборону на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – загальний фонд
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
"Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань", – зазначило відомство.
Кошти розміром 412,4 млрд грн розраховані на:
- Міноборони – 311 млрд грн;
- МВС – 84 млрд грн;
- ГУР – 4,5 млрд грн;
- СБУ – 1,6 млрд грн;
- УДО – 505 млн грн;
- Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.
- 10,8 млрд грн - кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.
Водночас додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд до урядового) заклали для резервного фонду на непередбачені та негайні видатки. Також для Мінцифри, МОН, МОЗ виділили 15,5 млрд грн.
Таким чином, загальний обсяг фінансів щодо змін до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн.
Мінфін акцентує: додаткові доходи фінансуватимуть коштом збільшення доходів держбюджету, зокрема через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн – відомство наводить приклади щодо ПДФО, податку на прибуток підприємств, кошти НБУ, адміністративні штрафи зокрема.
"P.S. Жодного скорочення витрат на міністерства, навіть які обʼєднуються чи ліквідуються - там немає", – зауважив народний депутат Ярослав Железняк.
- Україна за 6 місяців 2024 року витратила 888,4 млрд грн на сектор оборони та безпеки. Це становить 57,5% від видатків загального фонду державного бюджету.
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