Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

"Підписали сьогодні в Києві з Іваном Анушичем лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що Хорватія надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.

"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - додав Шмигаль.

Іван Анушич також зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили важливість реалізації проєктів у межах ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.

"Окреме й актуальне питання – ветеранської політики. Для нас це важлива тема. Зацікавлені в досвіді Хорватії", - зазначив Зеленський.

Анушич висловив готовність допомагати українським ветеранам.

"Ми знаємо, наскільки складно військовослужбовцям, які повернулися з лінії зіткнення в цивільне життя. Це складне завдання, але це можливо", – підкреслив Анушич.