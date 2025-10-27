Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
У понеділок, 27 жовтня, віцепрем'єр - міністр оборони Хорватії Іван Анушич відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою Міноборони Денисом Шмигалем
Про це Шмигаль повідомив у telegram.
"Підписали сьогодні в Києві з Іваном Анушичем лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", - написав Шмигаль.
Він нагадав, що Хорватія надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.
"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - додав Шмигаль.
Іван Анушич також зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили важливість реалізації проєктів у межах ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.
"Окреме й актуальне питання – ветеранської політики. Для нас це важлива тема. Зацікавлені в досвіді Хорватії", - зазначив Зеленський.
Анушич висловив готовність допомагати українським ветеранам.
"Ми знаємо, наскільки складно військовослужбовцям, які повернулися з лінії зіткнення в цивільне життя. Це складне завдання, але це можливо", – підкреслив Анушич.
- 5 серпня стало відомо, що Хорватія долучиться до ініціативи SAFE для посилення оборонних спроможностей України.
