Хорватія долучиться до ініціативи SAFE для посилення оборонних спроможностей України, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент України привітав усіх громадян країни з Днем перемоги та подяки Вітчизні – Днем хорватських захисників.

"Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру", - наголосив Зеленський.

Він поінформував Пленковича про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення українських воїнів. Лідери країн говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює.

"Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Дякую! Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили", - додав український лідер.

Довідка. Інструмент SAFE (Security Assistance for Europe) - масштабна ініціатива, яка передбачає залучення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонно-промислові комплекси країн-членів ЄС. Україна офіційно визнана партнером програми SAFE. Це означає, що українські виробники ОПК тепер зможуть повноцінно долучатися до спільних європейських закупівель (закупівлі можуть здійснюватися на підприємствах вітчизняних ОПК), інтегруватися в ланцюги постачання та реалізовувати спільні проєкти у сфері високотехнологічної оборонної продукції.