Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Під час нещодавніх відвідин США українською делегацією було запропоновано використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для витіснення росіян з ринку Європи американськими постачальниками
Про це президент Укрїни Володимир Зеленський заявив вдень у неділю, 19 жовтян 2025 року, в своєму відеозверненні.
" У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз - вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", - зазначив глава держави.
Також він подякував прем’єрці Юлії Свириденко та усій команді, "що працює з партнерами щодо газу для України, щодо енергетичної підтримки". "Сьогодні були доповіді щодо цього. Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами", - додав Зеленський.
- Біла Церква
