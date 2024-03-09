Україна і Туреччина підписали угоди про спрощення торгівлі та обмін даними щодо руху товарів і транспорту

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Ми готові спільно вирішувати усі питання щодо економічної співпраці. Зокрема, у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод. Сьогодні підписано угоду, яка спрощує торгівлю України і Туреччини та усуває перешкоди для бізнесу", - сказав Зеленський.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат підписали міжурядову угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Інформаційний обмін здійснюватимуть Державна митна служба України та міністерство торгівлі Туреччини.

"На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі", - зазначив Офіс президента України.

Обмін даними між митними органами сторін покликаний прискорити рух товарів і транспорту через кордони обох держав, а також протидіяти митним правопорушенням.