Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, – Міненерго

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Крім того, нарощування власного видобутку газу є ключовим чинником для зменшення залежності України від світових ринків. Ба більше, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи", – сказав він.

Чиновник зазначив, нарощення газовидобутку стало можливим завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій і посиленню захисту газовидобувних об'єктів. Також уряд впроваджує нові законодавчі ініціативи з підтримки галузі та залучає інвестиції.

"З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на сході країни через бойові дії. Однак війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави", – резюмував Колісник.