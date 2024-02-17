Україна може заблокувати імпорт агропродукції з Польщі, - Сольський
Українська влада розглядає можливість заборонити імпорт агропродукції з Польщі у відповідь на страйки біля кордону з боку польських фермерів
Про це повідомив Forbes Ukraine із посиланням на джерела в уряді України.
"Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити", - каже урядовець на умовах анонімності.
Крім цього міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підтвердив, що керівництво України справді обговорює таку можливість: "Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати. Подивимося, що відбуватиметься. Це тонка тема, поки коментувати нічого". Він також додав, що рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів.
Зазначається, що керівництво поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону на ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів.
- У четвер, 15 лютого, українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали мирну акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
- Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
- Також зазначали, що через акції протесту на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.
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