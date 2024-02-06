Україна націоналізувала активи підсанкційного олігарха РФ на 500 млрд грн

Про це повідомила Служба безпеки України.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів Худайнатова. У дохід держави було стягнуто 100% частки олігарха у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яка оцінюється у майже 500 млрд грн.

Згідно з даними слідства, Худайнатов через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб контролював українського нафтотрейдера. Олігарх сподівався, що таким чином актив не націоналізують після початку повномасштабної агресії РФ, тому він продовжуватиме отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Однак СБУ наголошує, що її співробітники визначили особу реального бенефіціарного власника.

"Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб Путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів Роснафти", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ці підприємства є одними з найбільших спонсорів російської війни проти України. Вони поставляють для військово-промислового комплексу РФ та ворожих угрупувань паливно-мастильні матеріали. Окрім того, щомісяця обидві компанії перераховують мільярди рублів до бюджету окупантів.

"Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави", - резюмували в СБУ.