Статутний капітал на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти на Київщині та Львівщині: Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова

Про це інформують пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ТОВ "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР", власником якої є російський мільярдер. Це товариство - один із найбільших виробників продукції з газобетону та бетону. Воно постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів.

Зазначається, що компанія "Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Обухові та Березані Київської області. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої материнської компанії з РФ.

За даними Офісу генпрокурора, група компаній "Група ЛСР" сприяє веденню агресивної війни, сплачуючи податки та збори до державного бюджету РФ у значних обсягах. Також вона бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО, інвестує в будівництво житла для військовослужбовців держави-агресора.

Як зазначають у ДБР, Андрій Молчанов є колишнім членом "ради федерації федеральних зборів РФ". Він наближений до окупаційної влади.

Рішенням суду націоналізовано статутний капітал товариства на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.

Так, підставою для націоналізації активів російського олігарха стали матеріали кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, а також заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.