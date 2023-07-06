Україна націоналізувала літак РФ, який до повномасштабного вторгнення був на обслуговуванні на ДП "Антонов"
Вищий антикорупційний суд передав у дохід України майно підсанкційної російської корпорації "Ростех", а саме вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну літак передали українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до РФ.
За даними слідства, російське повітряне судно перебувало на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником російської військової авіатехніки.
"Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України", - пояснили в СБУ.
Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
- Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про накладення санкцій на російське товариство "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина".
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