Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну літак передали українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до РФ.

За даними слідства, російське повітряне судно перебувало на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником російської військової авіатехніки.

"Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України", - пояснили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).