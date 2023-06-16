Про це інформує Мін'юст.

"16 червня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Публічного акціонерного товариства "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, а саме: Публічного акціонерного товариства "Об’єднана авіабудівельна корпорація", Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех", Державного підприємства "Антонов", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Публічне акціонерне товариство "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина" – це одне з головних підприємств авіаційної галузі Російської Федерації, яке виготовляє, гарантує та обслуговує авіаційну техніку цивільного та військового призначення, зокрема, важкі військово-транспортні літаки ІЛ-76, які Росія застосовує під час повномасштабного вторгнення.