Мін'юст просить ВАКС запровадити санкції проти виробника авіатехніки РФ
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про накладення санкцій на російське товариство "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина"
Про це інформує Мін'юст.
"16 червня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Публічного акціонерного товариства "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, а саме: Публічного акціонерного товариства "Об’єднана авіабудівельна корпорація", Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех", Державного підприємства "Антонов", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що Публічне акціонерне товариство "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина" – це одне з головних підприємств авіаційної галузі Російської Федерації, яке виготовляє, гарантує та обслуговує авіаційну техніку цивільного та військового призначення, зокрема, важкі військово-транспортні літаки ІЛ-76, які Росія застосовує під час повномасштабного вторгнення.
- Також 10 січня Міністерство юстиції України просило Вищий антикорупційний суд (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски.
- 13 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.
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