Мін'юст подав у ВАКС позов щодо конфіскації активів колаборанта Сальдо
Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо
Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
"13 квітня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до Сальдо Володимира Васильовича", - йдеться у повідомленні.
У Мін'юсті під час подачі позовної заяви керувались законом України "Про санкції". Передбачається стягнення активів для України.
Інститут законодавчих ідей повідомляє, що під конфіскацію можуть потрапити компанії:
- ТОВ "БЕБКО-АВТО" у Херсоні. Розмір статутного капіталу підприємства - 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів є донька колаборанта Ірина Сальдо, Вячеслав Бебко та Антон Кушнір.
- ТОВ "КОНКА" у Херсоні, яке займається організацією дозвілля. Серед засновників компанії - також Ірина Сальдо, Олександр Больбот, Володимир Дидін та Ганна Кліментенко. Розмір статутного капіталу - 18 500 грн, дохід за 2020 рік - 707 300 грн.
- ПАТ "КАШТАН" в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Статутний капітал - 370 тис. грн. Серед засновників - дружина Любов Сальдо. У січні 2018 - листопаді 2022 року фірма продала 11 кубометрів граніту за втричі заниженими обсягами та номенклатурою. Через це до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків.
- ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" у Херсоні зі статутним капіталом 7 млн грн. Це транспортна компанія, кінцеві бенефіціари - Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія "АЙКУТ КЕТЕНСІОГЛУ". За останні три роки з товариством пов’язані чотири кримінальні судові справи.
Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".
- 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.
- 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
- 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
- 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.
- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.
- СБУ викрила екскерівника банку РФ, який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні.
- У грудні очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.
- Депутату від партії "Блок Володимира Сальдо" заочно оголосили підозру у співпраці з російською ФСБ, підозрюваний схиляв до колаборанства українських правоохоронців.
- СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо.
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