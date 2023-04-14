Мін'юст подав у ВАКС позов щодо конфіскації активів колаборанта Сальдо

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

"13 квітня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до Сальдо Володимира Васильовича", - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті під час подачі позовної заяви керувались законом України "Про санкції". Передбачається стягнення активів для України.

Інститут законодавчих ідей повідомляє, що під конфіскацію можуть потрапити компанії:

ТОВ "БЕБКО-АВТО" у Херсоні. Розмір статутного капіталу підприємства - 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів є донька колаборанта Ірина Сальдо, Вячеслав Бебко та Антон Кушнір.

ТОВ "КОНКА" у Херсоні, яке займається організацією дозвілля. Серед засновників компанії - також Ірина Сальдо, Олександр Больбот, Володимир Дидін та Ганна Кліментенко. Розмір статутного капіталу - 18 500 грн, дохід за 2020 рік - 707 300 грн.

ПАТ "КАШТАН" в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Статутний капітал - 370 тис. грн. Серед засновників - дружина Любов Сальдо. У січні 2018 - листопаді 2022 року фірма продала 11 кубометрів граніту за втричі заниженими обсягами та номенклатурою. Через це до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків.

ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" у Херсоні зі статутним капіталом 7 млн грн. Це транспортна компанія, кінцеві бенефіціари - Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія "АЙКУТ КЕТЕНСІОГЛУ". За останні три роки з товариством пов’язані чотири кримінальні судові справи.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".