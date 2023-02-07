Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграмі.

За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції. Під час окупації співпрацював з ФСБ, надавав спецслужбам інформацію про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади. Також, зрадник схиляв до співпраці з РФ колишніх та діючих правоохоронців.

Представник ФСБ, з яким працював колаборант, керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.

Депутату оголосили підозру у вчиненні пособницьких дій з метою зміни меж території та держкордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).