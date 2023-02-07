Депутату Херсонської облради від партії Сальдо оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України
Депутату від партії "Блок Володимира Сальдо" заочно оголосили підозру у співпраці з російською ФСБ, підозрюваний схиляв до колаборанства українських правоохоронців
Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграмі.
За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції. Під час окупації співпрацював з ФСБ, надавав спецслужбам інформацію про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади. Також, зрадник схиляв до співпраці з РФ колишніх та діючих правоохоронців.
Представник ФСБ, з яким працював колаборант, керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.
Депутату оголосили підозру у вчиненні пособницьких дій з метою зміни меж території та держкордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).
- Військова контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе