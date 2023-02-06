"Зливав" ворогу дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала російського агента

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.

Додається також, що за вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

"Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що в результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Відомо, що під час обшуків за місцями перебування затриманого було виявлено засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначається у дописі.