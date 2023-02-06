"Зливав" ворогу дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала російського агента
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.
Додається також, що за вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.
"Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що в результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.
Відомо, що під час обшуків за місцями перебування затриманого було виявлено засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
"Затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначається у дописі.
- 4 лютого СБУ оголосила про підозру в кримінальній справі щодо розкрадання понад 90 млн грн робітниками Южненській філії ДП "Адміністрація морських портів України".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе