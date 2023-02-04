Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

СБУ викрила корупційну діяльність в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Держпідприємство не сплатило податки на суму в понад 90 млн грн: у кримінальній справі за ч. 2 статті 367 ККУ підозрюють керівника філії установи в 2017-2018 роках і двох його підлеглих.

"За даними слідства, у травні 2017 чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам", - зазначили в пресслужбі.