Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн
СБУ оголосила про підозру в кримінальній справі щодо розкрадання понад 90 млн грн робітниками Южненській філії ДП "Адміністрація морських портів України"
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
СБУ викрила корупційну діяльність в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Держпідприємство не сплатило податки на суму в понад 90 млн грн: у кримінальній справі за ч. 2 статті 367 ККУ підозрюють керівника філії установи в 2017-2018 роках і двох його підлеглих.
"За даними слідства, у травні 2017 чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам", - зазначили в пресслужбі.
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