Не сплатили податки на 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК
СБУ повідомила про підозру топменеджеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату: підприємство не сплатило податки на близько 2 млрд гривень
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
"Завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці встановили, що працівник ГЗК упродовж 2018 - 2021 років уносив неправдиві дані в офіційні документи комбінату: таким чином завдавши збитків державі.
Йому повідомили про підозру за статтями ККУ:
- ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),
- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Служба безпеки продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення", - додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, Василь Малюк, голова Служби безпеки України, заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу": 1 лютого правоохоронці провели низку обшуків у депутатів і бізнесменів.
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