Україна отримає $750 млн від Світового банку: на що підуть кошти
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на $750 млн
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії", - розповів Шмигаль.
За його словами, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни та надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.
Прем’єр-міністр підкреслив, що реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.
- Раніше виконавча рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України.
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