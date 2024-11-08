Україна отримає $750 млн від Світового банку: на що підуть кошти

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії", - розповів Шмигаль.

За його словами, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни та надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.

Прем’єр-міністр підкреслив, що реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.