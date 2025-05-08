Україна отримала 1 млрд євро від заморожених активів РФ
Україна отримала транш у розмірі 1 млрд євро від заморожених російських активів. Кошти спрямують на першочергові видатки бюджету
Про це 8 травня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", - написав він.
Шмигаль назвав цей транш частиною справедливого та послідовного підходу, відповідно до якого агресор має заплатити за завдану ним шкоду.
"Вдячні ЄС і партнерам із G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок — повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", - підкреслив очільник уряду.
Довідка: ERA — це цифрова платформа, створена в Україні для прозорого використання міжнародної допомоги на відновлення після війни. Вона дає змогу відстежувати, куди йдуть кошти, хто виконує проєкти, які терміни та результати. Усі дані відкриті — як для громадськості, так і для міжнародних донорів. Платформа інтегрована з держреєстрами та забезпечує повну підзвітність. Її впроваджує Міністерство відновлення за підтримки партнерів, зокрема ЄС, Світового банку і USAID. Через ERA проходять проєкти, що фінансуються з фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро.
- 9 квітня Європейський Союз перерахував Україні 1 млрд євро в межах ініціативи ERA.
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