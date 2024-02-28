Україна отримала $760 млн від Японії та Норвегії: на що спрямують кошти

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Кошти надано на безповоротній основі у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів", - поінформували у пресслужбі Мінфіну.

Зазначається, що у 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку. З них майже 75% - гранти.