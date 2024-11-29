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Головна Економіка Україна отримала від Південної Кореї першу бюджетну допомогу - $100 млн

Україна отримала від Південної Кореї першу бюджетну допомогу - $100 млн

Катерина Ганжа
29 листопада, 2024 п'ятниця
09:44
Економіка Південна Корея

Україна отримала $100 млн бюджетної допомоги від Південної Кореї

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це перша бюджетна допомога Україні від корейських партнерів. Гроші спрямують на підтримку соціальної сфери.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів. Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни", - зазначив прем'єр-міністр України.

  • Раніше південнокорейський телеканал SBS повідомляв, що Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Південна Корея
Денис Шмигаль
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