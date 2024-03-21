Україна підписала угоду з ЄС щодо співпраці в боротьбі із шахрайством, - Мінфін

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Угоду про співпрацю в боротьбі із шахрайством підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан.

Зазначено, що мета програми - це захист фінансових інтересів ЄС завдяки підтримці зусиль у боротьбі з шахрайством та корупцією, які впливають на європейський бюджет, а також підтримка взаємодії між адміністративними органами країн-членів Союзу, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", — сказав Марченко.

У Мінфіні зазначили, що укладена угода зможе покращити процеси звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС, реалізує інструменти оперативного обміну адміністративною інформацією в митних та сільськогосподарських справах між Євросоюзом та Україною.