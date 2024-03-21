Україна підписала угоду з ЄС щодо співпраці в боротьбі із шахрайством, - Мінфін
Україна уклала угоду з Європейським Союзом щодо участі держави в європейській програмі щодо боротьби із шахрайством
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Угоду про співпрацю в боротьбі із шахрайством підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан.
Зазначено, що мета програми - це захист фінансових інтересів ЄС завдяки підтримці зусиль у боротьбі з шахрайством та корупцією, які впливають на європейський бюджет, а також підтримка взаємодії між адміністративними органами країн-членів Союзу, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.
"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", — сказав Марченко.
У Мінфіні зазначили, що укладена угода зможе покращити процеси звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС, реалізує інструменти оперативного обміну адміністративною інформацією в митних та сільськогосподарських справах між Євросоюзом та Україною.
- 20 лютого стало відомо, що Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму $42,5 млрд, найбільшими донорами стали США, Японія, Норвегія, ЄС та МВФ.
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