Україна цьогоріч планує витратити на оборону 2,6 трлн грн - понад 30% прогнозованого ВВП
Після внесення змін до державного бюджету України на 2025 рік фінансування сектору національної безпеки й оборони зросло на 412,4 млрд грн. Тепер воно становитиме 2,6 трлн грн
Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За її словами, 2,6 трлн грн становитиме 31,1% від прогнозованого ВВП на 2025 рік.
Підласа наголосила, що за цим показником Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі. Для порівняння, друге місце займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП за даними SIPRI.
Водночас торік Україна витратила на потреби оборони на 20 млрд доларів більше, ніж Ізраїль, навіть в абсолютних показниках.
Голова комітету зазначила, що на потреби оборони спрямовується 62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025 року.
"Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків", – додала Підласа.
Вона зазначила, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно через власні доходи і внутрішні запозичення, оскільки, за винятком Великої Британії, міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби оборонного сектору.
"Питання в тому наскільки це обмеження виправдано, коли бюджет війни РФ 140-150 млрд доларів (за різними оцінками). Це майже у 2,5 раза більше, ніж бюджет оборони України", - підкреслила Підласа.
- Напередодні премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.
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