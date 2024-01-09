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Україна у 2023 році виплатила роботодавцям 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тис. ВПО

9 січня, 2024 вiвторок
06:41
Економіка Гроші

У 2023 році Україна виплатила 181 мільйон грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб

 Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. 

За її словами, у 2023 році компенсацію від уряду отримали понад 8 тисяч роботодавців за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни.

Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації.

"Завдяки фінансовому стимулюванню роботодавців за цією програмою, ми допомагаємо ВПО швидше знайти роботу на новому місці, мати можливість забезпечувати себе й свою родину. Цього року ми підвищили розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців - з 1 січня її розмір збільшено до 7 100 грн на місяць, а з квітня - до 8 000 грн", = розповіла заступниця міністра економіки.

Вона додала, що також було збільшено тривалість виплати компенсації - з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію 6 місяців.

Мінекономіки пояснило, що для отримання коштів роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з ВПО та подати заяву на отримання компенсації через "Дію" або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

  • Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми -  пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. 
Україна
внутрішні переселенці
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