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Головна Економіка Ukraine Facility: Київ виконав 8 із 9 квартальних індикаторів для отримання чергового траншу

Ukraine Facility: Київ виконав 8 із 9 квартальних індикаторів для отримання чергового траншу

Юлія Юліна
2 жовтня, 2024 середа
15:34
Економіка валюта євро

Україна у третьому кварталі виконала 8 із 9 індикаторів програми фінансової допомоги ЄС Ukraine Facility. Останній індикатор – на фінальній стадії виконання

Зміст

Про це поінформувала пресслужба Мінекономіки.

Виконання всіх пунктів дасть Україні змогу отримати в листопаді 4 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро – гранти.

У відомстві зазначили, що уряд ухвалив Стратегію демографічного розвитку  до 2040 року. Також було підписано технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.

"Це два індикатори виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, націлені на поліпшення ситуації на ринку праці й рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в межах інтеграції України до енергетичного ринку ЄС", - пояснили у Мінекономіки.

Демографічна стратегія України на період до 2040 року визначає конкретні заходи щодо розв'язання ключових проблем у напрямі людського капіталу, зокрема, поліпшення ситуації у сфері народжуваності, зменшення рівня передчасної смертності, подолання негативних міграційних трендів, зокрема, шляхом повернення українців з-за кордону тощо.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму  підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
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