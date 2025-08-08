Ukraine Facility: Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро
Рада ЄС 8 серпня ухвалила рішення про надання Україні чергового траншу за програмою Ukraine Facility
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку", - написала вона.
"Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - додала чиновниця.
Цей транш є найбільшим за обсягом коштів та кількістю необхідних реформ. Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року, задекларувавши виконання 13 з 16 необхідних реформ. У разі виконання всіх реформ Київ отримав би 4,5 млрд євро.
Нагадаємо, що Ukraine Facility — це фінансовий інструмент Євросоюзу на суму 50 млрд євро, розрахований на 2024–2027 роки. Він спрямований на підтримку України в умовах війни, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Програма передбачає гранти, пільгові кредити та технічну допомогу, які виділяються траншами залежно від виконання Україною погоджених реформ.
Щоб отримувати кошти, Україна має реалізовувати План Ukraine Facility — комплекс заходів і реформ у сферах економіки, верховенства права, боротьби з корупцією, державного управління та інших.
- 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що ЄК ухвалила рішення надати Україні четвертий транш фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility у розмірі 3,05 млрд євро, однак ця сума є меншою, ніж очікувалося, оскільки Київ не виконав 3 з 16 обіцяних реформ.
