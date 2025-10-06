Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Глава оборонного відомства підписав цей документ разом із данськими колегами – міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.

Меморандум також передбачає створення спільних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних оборонних проєктів.

"Підписання Меморандуму – це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав. Під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", - наголосив Шмигаль.