Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск українського оборонного виробництва на території Данії та створення спільних потужностей
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Глава оборонного відомства підписав цей документ разом із данськими колегами – міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.
Меморандум також передбачає створення спільних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних оборонних проєктів.
"Підписання Меморандуму – це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав. Під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", - наголосив Шмигаль.
- Минулого тижня під час навчань у Данії українські фахівці з протидії ударним БПЛА продемонстрували ефективність українських дронів у боротьбі з повітряними загрозами.
