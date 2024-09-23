Укргазвидобування збільшило видобуток газу на одній зі свердловин уп'ятеро

Про це повідомила пресслужба компанії.

Збільшення добового дебіту вдалося досягнути після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП), яку реалізували всього за 18 днів.

"До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, зібравши геологічну та технічну інформацію, розрахувавши потенціал свердловини, фахівці компанії ухвалили рішення щодо проведення капітального ремонту свердловини", - зазначили в Укргазвидобуванні.

Т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Сергій Лагно зауважив, що програму ГРП реалізували задля ефективного вилучення запасів газу.

"Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах Укргазвидобування... Тепер у нас на одну високодебітну свердловину стало більше", - сказав Лагно.