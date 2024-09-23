Укргазвидобування збільшило видобуток газу на одній зі свердловин уп'ятеро
Укргазвидобування на одній зі свердловин збільшило добовий дебіт у понад 5 разів, довівши обсяги видобутку газу до більш ніж 100 тис. куб. м на добу
Про це повідомила пресслужба компанії.
Збільшення добового дебіту вдалося досягнути після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП), яку реалізували всього за 18 днів.
"До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, зібравши геологічну та технічну інформацію, розрахувавши потенціал свердловини, фахівці компанії ухвалили рішення щодо проведення капітального ремонту свердловини", - зазначили в Укргазвидобуванні.
Т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Сергій Лагно зауважив, що програму ГРП реалізували задля ефективного вилучення запасів газу.
"Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах Укргазвидобування... Тепер у нас на одну високодебітну свердловину стало більше", - сказав Лагно.
- 10 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.59
- Актуальне
- Важливе