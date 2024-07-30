Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Там зазначили, що пасажиропотік улітку сягає 100 тис. людей на добу. Пропорційно зростає і кількість звернень пасажирів.

Компанія стверджує, що загальний рівень задоволеності поїздкою становив 62,6%, а відсоток відгуків, у яких пасажири оцінили поїздку менш ніж на 3 бали, – 12%.

Найбільш комфортними поїздами, за відгуками пасажирів, стали такі:

№92/91 Львів – Київ з рейтингом задоволеності пасажирів 94%;

№7/8 Харків – Одеса – 92,6%;

№17 Харків – Ужгород – 87%.

"Продовжуємо аналізувати зворотний звʼязок від пасажирів. Ця інформація лягає в основу розробки нових графіків і маршрутів, допомагає нам постійно працювати над покращенням сервісу", - резюмували в УЗ.