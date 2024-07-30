Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними

Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними

Юлія Юліна
30 липня, 2024 вiвторок
17:37
Економіка

Укрзалізниця отримала майже 130 тис. звернень від пасажирів через сервіс оцінки подорожі в мобільному застосунку УЗ з початку червня

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Там зазначили, що пасажиропотік улітку сягає 100 тис. людей на добу. Пропорційно зростає і кількість звернень пасажирів.

Компанія стверджує, що загальний рівень задоволеності поїздкою становив 62,6%, а відсоток відгуків, у яких пасажири оцінили поїздку менш ніж на 3 бали, – 12%.

Найбільш комфортними поїздами, за відгуками пасажирів, стали такі:

  • №92/91 Львів – Київ з рейтингом задоволеності пасажирів 94%;
  • №7/8 Харків – Одеса – 92,6%;
  • №17 Харків – Ужгород – 87%.

"Продовжуємо аналізувати зворотний звʼязок від пасажирів. Ця інформація лягає в основу розробки нових графіків і маршрутів, допомагає нам постійно працювати над покращенням сервісу", - резюмували в УЗ.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Укрзалізниця
Читайте також:
Дар'я Білодід
Автор Світлана Кравченко
29 липня, 2024 понедiлок
Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу
окупанти в Криму
Автор Марина Клюєва
29 липня, 2024 понедiлок
Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 44.15
    Продаж 44.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
17:38
"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ
17:35
Пресреліз
День Ідей в Одесі
Мілітарна демократія та стійкість в часи випробувань: як пройшов День Ідей в Одесі
17:27
F-16
Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT
17:20
Данило Гетманцев
Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев
17:17
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області
17:16
Інфографіка
Олімпійська збірна України з футболу, Олімпіада-2024
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальним матчем
17:10
Ван Ї
"Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі": в Україну запросили очільника МЗС Китаю
17:10
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens
Femunity Teens: як випускники школи жіночого лідерства від Ferrexpo зробили проєкт для підлітків
17:09
електроенергія
Укренерго не планує застосовувати графіки вимкнень світла 31 липня
16:59
Оновлено
Макс Барських
Барських англійською розповів латвійським ЗМІ, чому відмовився від російської мови
16:58
Андрій Білоусов
У РФ заявили, що виробляють до 4 тис. FPV-дронів на добу
16:50
OPINION
Ірина Федорів
Уламки містобудівної "реформи". Хто зі "Слуг" далі лобіює інтереси забудовників?
16:47
Лукойл
Україна готова до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, - МЗС
16:42
Джамала
Джамала під час Олімпіади виступила в Українському домі в Парижі
16:41
ЗСУ війна проти РФ
Від початку доби на фронті відбулося 74 боєзіткнення. Ворог 32 рази намагався штурмувати на Покровському напрямку
16:24
вогонь, полум'я, пожежа
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
16:23
грузія
У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів", за ухилення від процедури порушників штрафуватимуть
16:13
Ексклюзив
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
"Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання 
16:04
OPINION
Андрій Длігач
Чому податки не можна підіймати необґрунтовано
15:59
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах
Олімпіада-2024: Жіноча збірна України поступилась Китаю у чвертьфіналі командного турніру фехтування на шпагах
15:50
Аналітика
Володимир Зеленський
Офіс Президента готується відповідати на екзистенційні виклики
15:48
пункт пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці"
Новий пункт пропуску й оновлення наявних, розширення системи єЧерга: Шмигаль розповів про модернізацію прикордоння
15:37
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Кабмін затвердив положення про портал електронних послуг у сфері нацбезпеки й оборони Армія+
15:31
Південна Корея
Південна Корея сформує стратегічне військове командування для стримування загроз із боку КНДР
15:12
Мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова: уряд затвердив постанову
14:57
В Одесі на честь трьох загиблих бійців 126-ї бригади тероборони перейменували вулиці
14:23
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росіяни вдарили по Чорнобаївці: постраждала 16-річна дівчина
14:15
У Харкові затримали росіянина, який шпигував за місцями збереження важливих документів і Силами оборони
14:08
OPINION
Орест Сохар
Туреччина vs Ізраїль: Ердоган розвертається до "османізму"
13:56
Росія продовжує продукувати фейки
РФ поширює серед американців дезінформацію на тлі президентських перегонів, - розвідка США
13:47
Електроенергія
Відключень не буде: ситуація в енергосистемі України станом на 30 липня
13:40
Застосунок "Дія"
У Дії з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом
13:34
Зеленський на Волині відвідав будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю та провів безпекову нараду
13:31
Уряд України
Уряд звільнив голову Держенергонагляду Слободяна та заступника міністра енергетики Власенка
13:31
Аналітика
бюджет
Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців
13:09
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
ПЦУ про перешкоди забороні російської церкви: РФ користується стурбованістю світу питаннями релігійної свободи
13:06
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині
13:01
Євросоюз
"Можливі лазівки для шпигунів": голова найбільшої в ЄС партії про спрощення Угорщиною в'їзду для росіян і білорусів
13:00
путін
"Путін зробив усе, щоб уникнути війни з НАТО": фейки світових ЗМІ за 30 липня
12:46
На фото: Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що сам не знав про одне з камео в фільмі "Дедпул і Росомаха"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV