Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними
Укрзалізниця отримала майже 130 тис. звернень від пасажирів через сервіс оцінки подорожі в мобільному застосунку УЗ з початку червня
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Там зазначили, що пасажиропотік улітку сягає 100 тис. людей на добу. Пропорційно зростає і кількість звернень пасажирів.
Компанія стверджує, що загальний рівень задоволеності поїздкою становив 62,6%, а відсоток відгуків, у яких пасажири оцінили поїздку менш ніж на 3 бали, – 12%.
Найбільш комфортними поїздами, за відгуками пасажирів, стали такі:
- №92/91 Львів – Київ з рейтингом задоволеності пасажирів 94%;
- №7/8 Харків – Одеса – 92,6%;
- №17 Харків – Ужгород – 87%.
"Продовжуємо аналізувати зворотний звʼязок від пасажирів. Ця інформація лягає в основу розробки нових графіків і маршрутів, допомагає нам постійно працювати над покращенням сервісу", - резюмували в УЗ.
- Раніше цього місяця Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють.
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