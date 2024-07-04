Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють

Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють

4 липня, 2024 четвер
20:01
Суспільство

Гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів Укрзалізниці

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема вагони з кондиціонером є у складі наступних поїздів:

  • №92/91 Львів — Київ,
  • №106/105 Одеса — Київ,
  • №63/64 Харків — Львів,
  • №12/11 Львів — Одеса,
  • №29/30 Київ — Ужгород,
  • №15/16 Харків — Ясіня,
  • №17/18 Харків — Ужгород.

Усі вони марковані позначкою у вигляді сніжинки в застосунку та на сайті Укрзалізниці.

"Ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Ми не маркуємо такі вагони попри фізичну наявність кондиціонера. За максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким, тому вже на етапі покупки ми про це сигналізуємо відсутністю "сніжинки", - пояснили в УЗ.

Зазначається, що перед сезоном літніх перевезень залізничники відремонтували системи кондиціонування у 168 вагонах, що зробило подорожі українців більш комфортними.

Як працює система кондиціонування у вагонах УЗ

"Система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості: вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год", - пояснили в компанії.

Там наголосили, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка в ньому, оскільки остання формується переважно залежно від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця.

Також в УЗ зазначили, що температурна норма у вагонах із кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 ℃.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Укрзалізниця
Читайте також:
прапор Білорусі
3 липня, 2024 середа
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
2 липня, 2024 вiвторок
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
20:06
Ексклюзив
Окупанти
На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр
20:06
OPINION
Орест Сохар
Чому у Франції режим національної катастрофи?
19:58
Оновлено
Марта Костюк
Українські тенісистки Костюк та Світоліна вийшли до третього кола Вімблдону
19:49
Державна митна служба України
Планували поставити "потрібних людей" на керівні посади за $1,7 млн: НАБУ і САП запобігли корупційній схемі у Держмитслужбі
19:47
Сергій Ребров
Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024
19:45
Аналітика
Дебати Трампа і Байдена
Чому після невдалих для Байдена дебатів з Трампом всі заговорили про його заміну на виборах. Пояснюємо
19:42
РФ обстріляла Новогродівську громаду на Донеччині: загинула жінка, серед поранених 4 дітей
19:29
Роберт Фіцо
У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт
19:16
Київрада затвердила порядок створення муралів у столиці
19:05
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024
19:02
путін - орбан
Орбан їде в Москву після візиту до Києва, - Радіо Свобода
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 862-го дня війни: вибухи у Севастополі та відкриття виставки "Скіфського золота" у Києві
19:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Відповідальність за неоновлення даних в ТЦК та СП: адвокатка Аніщенко пояснила, як діятиме процедура зі штрафами з 17 липня
18:56
на фото поліція на місці трагедії на Одещині, де загинув підліток
Намагався розібрати: на Одещині від вибуху невідомого предмета загинув підліток
18:46
Ілюстративне фото
У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних
18:45
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: загинули 6 людей, кількість постраждалих зросла до 58
18:39
Морський порт Одеси
У першому півріччі українські порти на 68% збільшили перевалку вантажів
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:16
Брати Капранови
"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV