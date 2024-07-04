Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема вагони з кондиціонером є у складі наступних поїздів:

№92/91 Львів — Київ,

№106/105 Одеса — Київ,

№63/64 Харків — Львів,

№12/11 Львів — Одеса,

№29/30 Київ — Ужгород,

№15/16 Харків — Ясіня,

№17/18 Харків — Ужгород.

Усі вони марковані позначкою у вигляді сніжинки в застосунку та на сайті Укрзалізниці.

"Ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Ми не маркуємо такі вагони попри фізичну наявність кондиціонера. За максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким, тому вже на етапі покупки ми про це сигналізуємо відсутністю "сніжинки", - пояснили в УЗ.

Зазначається, що перед сезоном літніх перевезень залізничники відремонтували системи кондиціонування у 168 вагонах, що зробило подорожі українців більш комфортними.

Як працює система кондиціонування у вагонах УЗ

"Система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості: вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год", - пояснили в компанії.

Там наголосили, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка в ньому, оскільки остання формується переважно залежно від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця.

Також в УЗ зазначили, що температурна норма у вагонах із кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 ℃.