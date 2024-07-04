Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють
Гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів Укрзалізниці
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зокрема вагони з кондиціонером є у складі наступних поїздів:
- №92/91 Львів — Київ,
- №106/105 Одеса — Київ,
- №63/64 Харків — Львів,
- №12/11 Львів — Одеса,
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №15/16 Харків — Ясіня,
- №17/18 Харків — Ужгород.
Усі вони марковані позначкою у вигляді сніжинки в застосунку та на сайті Укрзалізниці.
"Ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Ми не маркуємо такі вагони попри фізичну наявність кондиціонера. За максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким, тому вже на етапі покупки ми про це сигналізуємо відсутністю "сніжинки", - пояснили в УЗ.
Зазначається, що перед сезоном літніх перевезень залізничники відремонтували системи кондиціонування у 168 вагонах, що зробило подорожі українців більш комфортними.
Як працює система кондиціонування у вагонах УЗ
"Система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості: вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год", - пояснили в компанії.
Там наголосили, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка в ньому, оскільки остання формується переважно залежно від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця.
Також в УЗ зазначили, що температурна норма у вагонах із кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 ℃.
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