Унаслідок атаки БПЛА на Одещину знищено вітрогенератор британської компанії
На Одещині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено вітрогенератор, який належить британській компанії Elementum Energy. Обладнання відновленню не підлягає
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
8 січня у відомстві заявили, що внаслідок складних погодних умов у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. Однак уже 9 січня у Галущенка повідомили, що причиною падіння вітрогенератора стали уламки БПЛА.
"На щастя, постраждалих серед персоналу немає. Попередньо, пошкоджений вітрогенератор, який належить британській компанії Elementum Energy, відновленню не підлягає. Його потужність становила 5,5 МВт", - поінформували у пресслужбі.
"Після атаки була ініційована часткова зупинка вітропарку. Наразі проводяться роботи, направлені на відновлення відпуску електроенергії споживачам", - додали там.
Довідка: Вітрогенератор – це пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукомістких виробництв. При цьому основна відмінність вітроелектростанцій від ТЕС — повна відсутність сировини та відходів. Україна прагне розвивати "зелену" енергетику, аби бути ближчою до стандартів ЄС.
- У ніч на 8 січня окупанти спрямували 8 ударних дронів з акваторії Чорного моря по Одещині й Миколаївщині.
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