Над півднем України ППО вночі знищила 8 "шахедів", уламки одного БПЛА спричинили пожежу на Одещині
У ніч на понеділок, 8 січня, підрозділи протиповітряної оборони в небі над півднем України знищили всі 8 "шахедів", запущених росіянами. Під Одесою сталася пожежа через падіння уламків збитого дрона
Про це інформують Сили оборони півдня України.
Зазначається, що 8 ударних дронів окупанти спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині й Миколаївщині.
Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один - у межах Миколаївської області.
Крім того, уламки одного зі збитих БПЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши там пожежу. Вогонь оперативно приборкали. Руйнувань і постраждалих немає.
- Уже вранці 8 січня Росія почала ракетну атаку проти України. Детальніше читайте за посиланням.
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