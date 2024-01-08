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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Над півднем України ППО вночі знищила 8 "шахедів", уламки одного БПЛА спричинили пожежу на Одещині

Над півднем України ППО вночі знищила 8 "шахедів", уламки одного БПЛА спричинили пожежу на Одещині

8 січня, 2024 понедiлок
08:14
Війна з Росією "Шахеди", дрони, ППО

У ніч на понеділок, 8 січня, підрозділи протиповітряної оборони в небі над півднем України знищили всі 8 "шахедів", запущених росіянами. Під Одесою сталася пожежа через падіння уламків збитого дрона

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Зазначається, що 8 ударних дронів окупанти спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині  й Миколаївщині. 

Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один - у межах Миколаївської області.

Крім того, уламки одного зі збитих БПЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши там пожежу. Вогонь оперативно приборкали. Руйнувань і постраждалих немає.

  • Уже вранці 8 січня Росія почала ракетну атаку проти України. Детальніше читайте за посиланням.
Україна
ППО
російська армія
Одещина
Миколаївщина
безпілотник
Чорне море
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