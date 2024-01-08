Над півднем України ППО вночі знищила 8 "шахедів", уламки одного БПЛА спричинили пожежу на Одещині

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Зазначається, що 8 ударних дронів окупанти спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині й Миколаївщині.

Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один - у межах Миколаївської області.



Крім того, уламки одного зі збитих БПЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши там пожежу. Вогонь оперативно приборкали. Руйнувань і постраждалих немає.