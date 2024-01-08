РФ запустила ракети по Україні. Що відомо
Уранці 8 січня РФ почала ракетну атаку проти України
Про це повідомили у Telegram Повітряні Сили ЗСУ.
О 2:56 було зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Повітряні Сили попередили, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05:00-05:30.
О 5:38 Повітряні Сили повідомили про виліт ще 4 бортів Ту-22м3 із аеродрому "Оленья", а о 5:56 - про активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі та загрозу застосування авіаційного ракетного озброєння.
О 6:05 ПС ЗСУ написали про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області, а о 6:09 - про ракету через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.
Станом на 6:10 у повітрі перебувало 11 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які загрожували пуском крилатих ракет.
О 6:17 Повітряні Сили підтвердили пуски ворогом крилатих ракет із району акваторії Каспійського моря, а о 6:26 повідомили про ракети через Сумщину в напрямку Полтавщини/Черкащини.
О 6:28 було зафіксовано зліт МіГ-31К (носій ракет "Кинджал", які РФ позиціонує як надзвукові, - ред.) з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
О 6:29 ПС ЗСУ повідомли про групу ракет на півдні Київщини в західному напрямку, о 6:33 - про нові групи ракет у повітряному просторі Сумщини, що рухалися в західному напрямку (Полтавщина/Київщина).
О 6:36 стало відомо про запуск Росією по Україні ракети "Кинджал".
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