Уперше в історії України: акваторію Сухого лиману на Одещині здадуть в оренду на 7 років
У березні відбудеться перший в Україні аукціон на право оренди акваторії Сухого лиману, де підприємці зможуть вирощувати мідії та креветки
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Торги заплановано на 19 березня 2024 року.
Зазначається, що підприємці, які планують розвивати марикультуру у водах Сухого лиману, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20:00 18 березня 2024. Стартова ціна лота - 7152,08 грн.
"Договір про оренду з переможцем буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності", - поінформували у відомстві.
"Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, яке здійснюватиметься шляхом розміщення технологічних пристроїв – плавучих садків, колекторів для молюсків тощо", - додали там.
У Мінагрополітики розповіли, що уряд уперше в історії України ухвалив рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області. Визначена ділянка водойми має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.
У відомстві зазначили, що марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером із вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.
- У березні 2022 року Рада спростила доступ аграріїв до оренди та користування землею в умовах воєнного стану.
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