Уперше в історії України: акваторію Сухого лиману на Одещині здадуть в оренду на 7 років

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Торги заплановано на 19 березня 2024 року.

Зазначається, що підприємці, які планують розвивати марикультуру у водах Сухого лиману, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20:00 18 березня 2024. Стартова ціна лота - 7152,08 грн.

"Договір про оренду з переможцем буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності", - поінформували у відомстві.

"Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, яке здійснюватиметься шляхом розміщення технологічних пристроїв – плавучих садків, колекторів для молюсків тощо", - додали там.

У Мінагрополітики розповіли, що уряд уперше в історії України ухвалив рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області. Визначена ділянка водойми має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.

У відомстві зазначили, що марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером із вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.