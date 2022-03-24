Рада спростила доступ аграріїв до оренди та користування землею в умовах воєнного стану

Про це повідомили на офіційному сайті.



Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану (реєстр. №7178).



За умовами Закону, передбачаються наступні положення:

строк оренди не може перевищувати до одного року;

розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області;

встановлення жорстких обмежень щодо використання земельних ділянок c/г призначення орендарями, в тому числі із забороною змінювати склад угідь, передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення земельної ділянки, здійснення будівництва тощо.

безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність;

формування земельних ділянок;

земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності c/г призначення.

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Крім того за Законом формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду здійснюватиметься без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового номеру, за умови обмеженого функціонування чи недоступності Державного земельного кадастру.Крім того, право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення не підлягатиме державній реєстрації.Спростили процедуру реєстрації договорів оренди земляних ділянок.Відтепер, договори оренди землі реєструватимуться районними військовими адміністраціями у Книзі реєстрації, а примірник договору оренди землі передаватиметься електронною поштою центральному органу виконавчої влади.Окрім того, з метою уникнення зловживань на час воєнного періоду законом відтепер забороняються:Також відповідно до Закону, земельні торги щодо набуття права оренди ділянок землі державної та комунальної власності, які не є завершеними, вважатимуться скасованими.Закон передбачає також можливість користувачам землями сільсько-господарського призначення тимчасово передавати права на власність на ці землі іншим аграріям, які забезпечені відповідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами.