Рада посилила кримінальну відповідальність за колабораціонізм: каратимуть позбавленням волі від 10 до 12 років

Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.



За його словами, за законопроєкт 7186 проголосували 350 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.



Документ встановлює кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з державою-агресором і передбачає за таке правопорушення позбавлення волі терміном від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років. При цьому суд може конфіскувати майно порушника.



Законопроєкт доповнив Кримінальний кодекс новою статтею "Пособництво державі-агресору". Вона передбачає кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або з її збройними чи воєнізованими формуваннями.



Нагадаємо, Рада криміналізувала незаконну зйомку переміщень ЗСУ.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb