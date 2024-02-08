Уряд Польщі зустрівся з фермерами, які анонсували відновлення блокування кордону з Україною
У Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують черговий великий протест на п’ятницю, у тому числі проти продовження пільгової торгівлі ЄС з Україною
Про це повідомляє RMF24.
Представники аграріїв на зустрічі наголосили, що вбачають своїми найбільшими проблемами нові "зелені" правила ЄС, які здорожчують собівартість виробництва, і вплив на ринок імпорту сільгосппродукції з України.
Аграрії заявили, що деякі з них перед новою посівною мають проблеми з коштами на закупівлю всього необхідного. Також вони підняли питання про підтримку тваринництва.
Свій протест, запланований по території всієї країни на 9 лютого, у тому числі з блокуванням кордону, вони називають у тому числі "захистом здорових польських продуктів".
Міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський сказав, що погоджується з необхідністю підтримати галузь, і варіанти дій обговорять з міністерством фінансів.
"На додачу до кредитів з низькими процентними ставками, мають бути субсидії для зернових і, можливо, добрив", – зазначив Сєкєрський.
Він також заявив, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.
- 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе