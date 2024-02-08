Уряд Польщі зустрівся з фермерами, які анонсували відновлення блокування кордону з Україною

Про це повідомляє RMF24.

Представники аграріїв на зустрічі наголосили, що вбачають своїми найбільшими проблемами нові "зелені" правила ЄС, які здорожчують собівартість виробництва, і вплив на ринок імпорту сільгосппродукції з України.

Аграрії заявили, що деякі з них перед новою посівною мають проблеми з коштами на закупівлю всього необхідного. Також вони підняли питання про підтримку тваринництва.

Свій протест, запланований по території всієї країни на 9 лютого, у тому числі з блокуванням кордону, вони називають у тому числі "захистом здорових польських продуктів".

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський сказав, що погоджується з необхідністю підтримати галузь, і варіанти дій обговорять з міністерством фінансів.

"На додачу до кредитів з низькими процентними ставками, мають бути субсидії для зернових і, можливо, добрив", – зазначив Сєкєрський.

Він також заявив, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.