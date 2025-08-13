Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Чиновниця зазначила, що програма підтримки охопить 6,6 млн українців.

"Сьогодні уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням президента. Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн - вразливі групи населення. За кожною цифрою — люди, яким держава має допомогти", - написала вона.



За її словами, в основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес і здоров'я.

Перший пакет передбачає компенсацію 70% початкового внеску за іпотекою в межах програми "єОселя" та 70% щомісячних виплат протягом першого року для переселенців і мешканців прифронтових регіонів, а також додатково 40 тис. грн на покриття всіх витрат, пов’язаних з оформленням іпотеки.

Серед інших рішень:

кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на тверде паливо та щомісячну компенсацію 100 кВт електроенергії на людину.

оплату суспільно корисних робіт підвищать на 33%, а реєстрація бізнесу та майна стане безоплатною завдяки скасуванню адмінзборів і держмит.

учні всіх класів у школах прифронтових територій харчуватимуться безплатно.

аграріям у зонах бойових дій нададуть субсидію 1000 грн на гектар, а для садів і теплиць передбачені гранти до 400 тис. грн за гектар із компенсацією до 80% витрат.

для критично важливих підприємств дозволять бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20-відсоткову надбавку за первинну допомогу, а також підвищені коефіцієнти оплати за надання екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що на початку місяця очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба повідомив, що уряд готує комплексну програму підтримки прифронтових регіонів, яка включатиме підвищення зарплат бюджетникам, пільги для бізнесу й розв'язання житлових питань.