Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині

Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині

Юлія Юліна
27 серпня, 2025 середа
16:01
Економіка гривня тисяча гривень

Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відновлення Охтирської ТЕЦ, яку станом на зараз відбудували вже на 80%. Роботи планують завершити до кінця року

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Кошти виділено з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Завдяки цьому у місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тис. мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери — дитсадки, школи, лікарні, заклади культури тощо", - зазначили у відомстві.

Там нагадали, що Охтирську ТЕЦ зруйнували окупанти під час боїв за місто в березні 2022 року. Унаслідок авіабомбардувань було пошкоджено понад 80% підприємства: частково або повністю були зруйновані місткості для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти. 

Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 млн грн. У попередніх роках з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та міського бюджету було використано майже 111,5 млн грн.

"Нове рішення уряду дозволить завершити відновлення і забезпечити стабільне теплопостачання для жителів Охтирки", - резюмували в пресслужбі.

  • Унаслідок російських обстрілів у ніч на 27 серпня на Сумщині було пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору.
Новини
Кабмін
Сумщина
Енергетика
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Patriot
Автор Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
