Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Кошти виділено з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Завдяки цьому у місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тис. мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери — дитсадки, школи, лікарні, заклади культури тощо", - зазначили у відомстві.

Там нагадали, що Охтирську ТЕЦ зруйнували окупанти під час боїв за місто в березні 2022 року. Унаслідок авіабомбардувань було пошкоджено понад 80% підприємства: частково або повністю були зруйновані місткості для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.

Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 млн грн. У попередніх роках з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та міського бюджету було використано майже 111,5 млн грн.

"Нове рішення уряду дозволить завершити відновлення і забезпечити стабільне теплопостачання для жителів Охтирки", - резюмували в пресслужбі.