Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відновлення Охтирської ТЕЦ, яку станом на зараз відбудували вже на 80%. Роботи планують завершити до кінця року
Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.
Кошти виділено з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
"Завдяки цьому у місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тис. мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери — дитсадки, школи, лікарні, заклади культури тощо", - зазначили у відомстві.
Там нагадали, що Охтирську ТЕЦ зруйнували окупанти під час боїв за місто в березні 2022 року. Унаслідок авіабомбардувань було пошкоджено понад 80% підприємства: частково або повністю були зруйновані місткості для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.
Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 млн грн. У попередніх роках з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та міського бюджету було використано майже 111,5 млн грн.
"Нове рішення уряду дозволить завершити відновлення і забезпечити стабільне теплопостачання для жителів Охтирки", - резюмували в пресслужбі.
- Унаслідок російських обстрілів у ніч на 27 серпня на Сумщині було пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору.
