Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 26 серпня
У вівторок ввечері, 26 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:39 ворожі дрони помітили на півночі Чернігівщини та Сумщини.
О 21:58 ударні безпілотники рухалися з Луганщини на Харківщину та Донеччину.
Станом на 22:31 БПЛА фіксували:
- На півночі Чернігівщини курсом на Сумщину.
- Група на сході Харківщини курсом на північний захід.
- На півночі Донеччини курсом на захід.
- Нова група на сході Донеччини курсом на захід.
О 22:55 нова група "шахедів" прямувала з Курської області Росії у напрямку Сумщини.
О 23:11 група "шахедів" рухалася у напрямку Сум.
ПС о 23:51 повідомили про кілька груп "шахедів" з південного сходу на схід Дніпровщини, північ Донеччини.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
