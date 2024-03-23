Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства
Україна отримала від уряду Японії позику у розмірі 230 мільйонів доларів у рамках проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства (ARISE)
Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.
Зазначається, що фінанси залучили з Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine).
Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко зауважив, що під час війни сільське господарство зазнає значних збитків, що ставить під загрозу не лише в українську продовольчу безпеку, а й всесвітню.
"Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та Уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення", - додав Марченко.
В уряді додали, що проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільськогосподарських виробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою 5-7-9) та покращення доступу малих господарств до грантів.
Наразі загальне фінансування проєкту складає 550 млн доларів, які розподілені так: 500 млн спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства, а майже 50 млн передбачені на гранти для малих сільгоспвиробників.
- Наприкінці лютого до держбюджету України надійшли $760 млн від урядів Японії та Норвегії. Частину коштів спрямують на виплату пенсій.
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