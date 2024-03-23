Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства

Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства

23 березня, 2024 субота
06:39
Економіка Україна Японія

Україна отримала від уряду Японії позику у розмірі 230 мільйонів доларів у рамках проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства (ARISE)

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що фінанси залучили з Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine).

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко зауважив, що під час війни сільське господарство зазнає значних збитків, що ставить під загрозу не лише в українську продовольчу безпеку, а й всесвітню.

"Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та Уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення", - додав Марченко.

В уряді додали, що проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільськогосподарських виробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою 5-7-9) та покращення доступу малих господарств до грантів.

Наразі загальне фінансування проєкту складає 550 млн доларів, які розподілені так: 500 млн спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства, а майже 50 млн передбачені на гранти для малих сільгоспвиробників.

  • Наприкінці лютого до держбюджету України надійшли $760 млн від урядів Японії та Норвегії. Частину коштів спрямують на виплату пенсій.
Теги:
Світ
Україна
Японія
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
електроенергія, шахеди
22 березня, 2024 п'ятниця
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
ДніпроГЕС
22 березня, 2024 п'ятниця
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
06:49
ООН: 2,2 мільярда людей у світі не мають доступу до чистої води
06:24
Керівник Моссаду Давід Барнеа
Очільник Моссаду прилетів до Катару для обговорення перемир'я і звільнення заручників у Газі
05:59
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
В ISW назвали причину масштабної атаки Росії на енергосистему України
05:33
Оновлено
ППО
Росія запустила "шахеди". Вибухи на Харківщині та робота ППО на Запоріжжі
05:09
дрони-камікадзе
Влада Брянщини у РФ повідомляє про два збитих безпілотники
04:40
росія - китай
Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії
04:12
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ
03:44
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Під час концерту в Москві стався вибух, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину. Відомо про понад 60 загиблих та більше як 100 постраждалих
03:16
Еммануель Макрон
У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував
02:48
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
02:20
Винищувачі ВМС США атакували підземні сховища хуситів у Ємені
01:52
блокування кордону, Польща
Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування
01:24
ІДІЛ
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
00:56
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив масштабні удари РФ по енергооб'єктах України 22 березня
00:28
пожежа в "Крокус Сіті холі", Мосва
Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві
2024, п'ятниця
22 березня
23:10
ДніпроГЕС
У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС
22:52
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
22:24
Оновлено
світло
В Одесі через російську атаку впровадили екстрені відключення світла. 160 тис. людей вже зі світлом
22:16
Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
22:15
Молодіжна збірна України
Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
22:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наймасштабніша ракетна атака. Загальновійськова операція на території РФ та відповідь агресору. Воєнні підсумки тижня
21:46
Близький Схід Ємен нафта
Нафтопереробні заводи Індії відмовляються приймати нафту з РФ через санкції США
21:44
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Усі готуються до розпилу України": російські фейки за 22 березня
21:35
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Занадто багато уваги, у нас є нагальніші питання на фронті, - дипломат Чалий про стрілянину в Москві
21:25
Курт Волкер на КБФ
Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни, - Курт Волкер на КБФ
21:17
Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном: сторони обговорили навчання українських пілотів на F-16
21:15
Еммануель Макрон
"Потрібно знайти баланс": Макрон заявив, що Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці
20:46
Володимир Зеленський
Зеленський відповів, що потрібно, аби повноцінно захистити Україну від російських ракет і "шахедів"
20:27
Кейт Міддлтон
У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
20:11
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Україна може уникнути технічного дефолту через збільшення держборгу, - Жеваго
20:06
OPINION
Олег Манчура
Ми гриземося за ці імена, бо це наші найтепліші спогади
19:48
усиновлення
Кабмін спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в родини
19:48
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог 20 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:42
Олексій Данілов (ліворуч)
Ми не збираємося ні в кого питати, що атакувати на території Росії: Данілов на КБФ про начебто запит від США не бити по російських НПЗ
19:33
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Buntar 1 дає змогу розвідувати засоби ППО, не заходячи в зону їхньої дії, - директор з розвитку продукту про переваги нового дрона
19:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:24
Огляд
Dyke serce
Май "Дике серце": що подивитися на вихідні
19:16
конгрес США
Палата представників США за кілька годин до шатдауну схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на $1,2 трлн
19:15
Оновлено
Удар РФ по Новогродівці на Донеччині 21 березня: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 758-го дня війни: обстріл Білгорода та знищення партизанами техніки окупантів у Маріуполі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV